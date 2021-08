Công ty Thiên Hương phản hồi về mì chứa Ethylene Oxide, bị EU cảnh báo

Liên quan đến vụ việc Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken and beefspices” chứa Ethylene Oxide, Bộ Công Thương đã đề nghị Ban an toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty Thiên Hương.

Bộ cũng chỉ đạo cơ quan này khẩn trương lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Ethylene Oxide đối với một số sản phẩm do công ty sản xuất đang lưu hành ở Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm mì khô vị bò gà.