Công ty Sơn Tùng M-TP làm chủ tịch gặp rắc rối lớn

Thông tin từ Thuế Cơ sở 1 TPHCM, thuộc Thuế TPHCM cho thấy cơ quan này đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment.

Cụ thể, các quyết định có số thứ tự từ 3211 – 3214, có hiệu lực từ ngày 26/6 đến ngày 25/7. Mỗi quyết định cưỡng chế đối với M-TP Entertainment áp dụng số tiền 118,7 triệu đồng.