Công ty Sơn Tùng có ngay động thái ngầm khẳng định Kay Trần vẫn trực thuộc?

Cách đây không lâu, người hâm mộ và netizen đã có một phen xôn xao mạnh mẽ khi cho rằng Kay Trần chuẩn bị rời công ty của Sơn Tùng. Việc này xuất phát từ những story bí ẩn mà nam rapper đăng tải.

Giữa lúc những đồn đoán này còn âm ỉ, công ty Sơn Tùng có động thái ngầm khẳng định Kay Trần vẫn trực thuộc gây nhiều chú ý.