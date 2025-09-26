Công ty SJC đề nghị bà Hằng liên đới bồi thường 95 lượng vàng và 100 tỉ đồng

Bên cạnh đó, đề nghị HĐXX ghi nhận trong bản án về việc giao cho Công ty SJC 8 bất động sản, trong đó: Của bị cáo Lê Thúy Hằng 6 quyền sử dụng đất; bị cáo Trần Tấn Phát 2 căn hộ chung cư; 429.55 lượng vàng và 1.095,88 gram vàng; tiền khắc phục hậu quả do các bị cáo, người liên quan nộp với tổng số 28,4 tỉ đồng... để Công ty SJC phối hợp với THADS TP.HCM xử lý tài sản, khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng trong phần xét hỏi, HĐXX đã thẩm vấn con gái của bị cáo Lê Thúy Hằng. Người này trình bày, đã nộp thêm 40 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Hiện gia đình đang vay thêm tiền ngân hàng nhưng chưa kịp giải ngân với mong muốn tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo buộc, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung để thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và Công ty SJC để chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước.