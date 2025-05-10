Công ty quản lý nợ không được kinh doanh bất động sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 31/2025/TT-NHNN quy định về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng (TCTD) trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản (Thông tư 31).

Thông tư 31 quy định công ty quản lý nợ của TCTD không được kinh doanh bất động sản; chỉ được mua tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên ủy quyền trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để thu hồi nợ.