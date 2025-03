Công ty quản lý các Anh trai say hi lên tiếng về văn bản xuyên tạc tiêu ngữ

Sáng 10/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh biên bản có tiêu đề "Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm", xuất hiện tại một buổi chiếu phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng.

Văn bản này bị lên án gay gắt vì xuyên tạc phần tiêu ngữ thành "Độc lập - Tự do - Hé lộ tí thôi". Đầu văn bản in logo của Công ty Nomad Management Vietnam (công ty quản lý các nghệ sĩ của show Anh trai say hi).