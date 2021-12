Công ty quản lý bị phản đối vì bỏ mặc Song Hye Kyo

Họ cho rằng việc này không những gây ảnh hưởng danh tiếng, mà còn làm tổn hại tinh thần của nữ diễn viên khi luôn phải đối mặt với những cuộc tấn công ác ý trên Internet.

Hiện, công ty quản lý của Song Hye Kyo chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên.

Song Hye Kyo vừa trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm Now, We Are Breaking Up sau thời gian dài vắng bóng vì biến cố hôn nhân. Trong phim, cô vào vai Ha Young Eun, trưởng phòng thời trang của một thương hiệu.

Tuy nhiên, Now, We Are Breaking Up không thành công như mong đợi. Tác phẩm bị đánh giá thấp về nội dung. Diễn xuất của Song Hye Kyo bị chê nhạt nhòa, không có sự khác biệt so với trước đây.