Công ty ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch gặp điều hiếm có, đối mặt áp lực gần 16.000 tỷ

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố bản giải trình về chênh lệch báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét, với thông tin ngắn gọn: KBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm theo báo cáo hợp nhất tăng gần 539% so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm gần 1.055 tỷ đồng lên gần 1.251 tỷ đồng.

Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận hiếm có trên thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, Phát triển Đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch lại ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong hai quý đầu năm theo báo cáo riêng (công ty mẹ) lỗ hơn 314 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ hơn 91,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Có thể thấy, lỗ lãi theo hai báo cáo là trái ngược nhau hoàn toàn.

Con số về lỗ lãi theo hai báo cáo là trái ngược nhau hoàn toàn. Nguồn: KBC

Trong báo cáo giải trình được ký bởi ông Phạm Phúc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc KBC, doanh nghiệp bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cho biết: Sở dĩ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất tăng gần 6,4 lần, lên 1.251 tỷ đồng là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của công ty tăng so với cùng kỳ năm trước.

Còn kết quả kinh doanh theo báo cáo riêng lẻ lỗ nặng hơn là do “trong kỳ công ty mẹ giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước”.