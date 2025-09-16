'Công ty mẹ' của Google lần đầu tiên cán mốc 3.000 tỷ USD vốn hóa

Ngày 15/9, công ty mẹ của Google là Alphabet đã lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) và một phán quyết chống độc quyền thuận lợi.
Cổ phiếu loại A của công ty đã tăng 3,8% lên mức 250 USD, trong khi cổ phiếu loại C tăng 3,7% lên 250,4 USD - cả hai đều đang giao dịch ở mức cao kỷ lục.
Tính cả mức tăng trong phiên giao dịch ngày 15/9, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 32% từ đầu năm đến nay, qua đó trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm "Magnificent 7" (nhóm bảy công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Mỹ) và vượt qua mức tăng 12,5% của chỉ số S&P 500.
Như vậy, sau Apple và Microsoft, Alphabet là “gã khổng lồ” công nghệ tiếp theo đạt mức định giá 3.000 tỷ USD. Trong khi đó, nhà sản xuất chip AI Nvidia, công ty có giá trị cao nhất thế giới, đang có mức vốn hóa thị trường lên tới 4.250 tỷ USD.
Gần đây, các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu liên quan đến AI đã thúc đẩy các chỉ số chính của Phố Wall lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh thị trường ngày càng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.
Dự báo vượt trội của Oracle vào tuần trước là chất xúc tác mới nhất tiếp thêm sức nóng cho làn sóng đầu tư vào AI.
Bà Kim Forrest, Giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital Partners, cho biết các cổ phiếu công nghệ đã dẫn dắt đà tăng trưởng gần đây, đồng thời nhận định rằng trong 18 tháng qua, thậm chí có thể là hai năm, không có lĩnh vực nào khác tạo ra được sự phấn khích lớn đến vậy từ các nhà đầu tư.
Phân ngành dịch vụ truyền thông, nơi có Alphabet, đã tăng hơn 26% từ đầu năm đến nay, trở thành phân ngành có hiệu suất tốt nhất trong số 11 phân ngành chính, theo sau ở vị trí thứ hai là ngành công nghệ thông.
Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện sau khi một tòa án Mỹ vào đầu tháng này cho phép Alphabet giữ quyền kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành di động Android.
Diễn biến này đã đánh dấu một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với công ty, vốn từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ vì sự thống trị trong hệ sinh thái tìm kiếm và di động.
Mặc dù việc chia sẻ dữ liệu theo phán quyết của tòa án sẽ có lợi cho các đối thủ cạnh tranh trong mảng kinh doanh quảng cáo của Google, nhưng việc không phải thoái vốn khỏi Chrome hay Android đã loại bỏ một mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Họ xem đây là những mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hoạt động kinh doanh của Google.
Vào tháng Bảy, mảng điện toán đám mây của công ty đã công bố doanh thu quý 2 tăng gần 32%, vượt qua kỳ vọng khi các khoản đầu tư vào chip tự sản xuất và mô hình AI Gemini bắt đầu mang lại hiệu quả.
Ông Dennis Dick, chiến lược gia trưởng tại Stock Trader Network, nhận định rằng Alphabet vẫn còn phụ thuộc nhiều vào mảng tìm kiếm. Tuy nhiên, theo ông, với YouTube, Waymo và các sản phẩm, năng lực khác mà Alphabet đang phát triển, các nhà đầu tư đang bắt đầu nhận thấy khả năng đây không còn chỉ là một công ty tìm kiếm, mà là một công ty đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.
Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, cổ phiếu Alphabet đang được giao dịch ở mức gấp khoảng 23 lần thu nhập dự phóng - mức thấp nhất trong nhóm "Magnificent 7," và gần mức trung bình 22 trong 5 năm qua.
Điều này cho thấy cổ phiếu Alphabet hiện tại vừa có định giá hấp dẫn hơn so với nhóm các công ty công nghệ hàng đầu, lại vừa có một mức giá ổn định, không bị thổi phồng so với lịch sử của chính nó.
Đây là sự kết hợp lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng mà không phải trả một cái giá quá đắt./.