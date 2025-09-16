'Công ty mẹ' của Google lần đầu tiên cán mốc 3.000 tỷ USD vốn hóa

Biểu tượng của Google. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/9, công ty mẹ của Google là Alphabet đã lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) và một phán quyết chống độc quyền thuận lợi.

Cổ phiếu loại A của công ty đã tăng 3,8% lên mức 250 USD, trong khi cổ phiếu loại C tăng 3,7% lên 250,4 USD - cả hai đều đang giao dịch ở mức cao kỷ lục.

Tính cả mức tăng trong phiên giao dịch ngày 15/9, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 32% từ đầu năm đến nay, qua đó trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm "Magnificent 7" (nhóm bảy công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Mỹ) và vượt qua mức tăng 12,5% của chỉ số S&P 500.