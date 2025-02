Công ty Điện lực Ninh Bình cắt cáp của SCTV

VTV cho rằng việc Điện lực tỉnh Ninh Bình cắt cáp của SCTV đã gây gián đoạn dịch vụ của SCTV trên diện rộng và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của SCTV; gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VTV và SCTV.

Nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt cho hệ thống truyền dẫn các kênh truyền hình quốc gia, đặc biệt là các kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, SCTV, VTV đã đề nghị các công ty điện lực hỗ trợ, không tác động hoặc can thiệp vào mạng cáp của SCTV dưới bất kỳ hình thức nào. Việc này nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hệ thống truyền dẫn các kênh truyền hình quốc gia của VTV.

Trước đó, ngày 14-2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Công văn số 958 gửi các Tổng công ty Điện lực về việc phối hợp với các đơn vị truyền hình cáp thuộc VTV quản lý cáp truyền hình treo trên cột điện.