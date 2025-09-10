Công ty của Jack bị phạt 4 triệu đồng

Buổi họp báo của Jack diễn ra ngày 16/7 và theo thông báo ban đầu là nhằm giới thiệu các dự án âm nhạc. Tuy nhiên, trong suốt hơn hai tiếng, phần lớn thời lượng được dành để hai mẹ con nam ca sĩ chia sẻ về những ồn ào đời tư. Các dự án như series Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được Jack nhắc đến ngắn gọn trong vài phút mở đầu chương trình.

Ngày 24/7, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan vụ việc trên và sẽ tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ nội dung buổi họp báo của Jack

Đến ngày 6/10, công ty quản lý của Jack thông báo đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Phía công ty thừa nhận nội dung sự kiện có một phần chưa đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

“Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở. Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi quyết định trả lời thẳng thắn, minh bạch các câu hỏi. Toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật,” đại diện công ty của Jack cho biết.