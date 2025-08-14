Công ty của em trai cựu Thứ trưởng ‘sạch bóng’ lãnh đạo, toà án ra quyết định quan trọng

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (mã: RDP) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của TAND TPHCM.

Theo quyết định ngày 26/5, TAND TPHCM đã mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding do bà Huỳnh Kim Ngân làm đại diện pháp luật.

Theo đó, trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố quyết định, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định.