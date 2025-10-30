Công ty của ca sỹ Jack tạm dừng hoạt động truyền thông

Jack gây tranh cãi về màn biểu diễn hát ca từ phản cảm ngày 16/10 tại Hà Nội.

Liên quan vụ việc, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định bài hát Jack biểu diễn “có dấu hiệu vi phạm khi sử dụng ngôn ngữ phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục”. Ông cho biết đơn vị tổ chức đã có giải trình, song “các nội dung còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục”.

Phần trình diễn của Jack đã bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu đích danh trong công văn chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn. Nhiều câu hát như “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?”, “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm...” hay “Lào gì cũng t*”* được cho là mang nội dung tiêu cực, thiếu tính thẩm mỹ và không phù hợp với hình ảnh nghệ sỹ.

Ông Tự Do nhấn mạnh, cơ quan quản lý không thể chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sỹ hoặc ê-kíp sản xuất mà phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi của dư luận.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử dẫn chứng thêm những câu như "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm"... mà Jack hát là những lời lẽ tiêu cực, kích động, không phù hợp với văn hóa ứng xử của người nghệ sỹ.

Ông cũng bác bỏ lý do "ngẫu hứng trình diễn" mà phía ca sỹ đưa ra: "Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng".

Từ những phân tích trên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.