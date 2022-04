Công ty chủ quản của BTS bị Ủy ban chống Tham nhũng thanh tra vì nghi vấn hối lộ

Vào ngày 8/4, họ được đi xem triển lãm ảnh BTS, cửa hàng pop-up, buổi audition tuyển thực tập sinh tại Mỹ và chương trình phun nước Bellagio phát các ca khúc của BTS. Trong bữa trưa, các phóng viên được phục vụ suất ăn các món Hàn Quốc mà BTS yêu thích tại nhà hàng Cafe in the City.

Đến ngày 9/4, các phóng viên tham dự cuộc họp với nhân viên HYBE về dự án The City và BTS Permission to Dance on Stage. Vào lúc 19h30 tối, 100 phóng viên đến xem đêm concert thứ 2 của BTS tại sân vận động Allegiant.

Các phóng viên được ở khách sạn MGM Grand sang chảnh và tham quan nhiều nơi trước khi đến xem concert của BTS

Vào ngày 10/4, họ nghỉ ngơi buổi sáng, đi chuyến bay lúc 11h trưa và về Hàn vào lúc 5h sáng ngày 12/4. Hiện ước tính chi phí HYBE bỏ ra cho mỗi phóng viên ít nhất là 2 triệu won (40 triệu đồng)/người.