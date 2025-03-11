Công ty Cà Mèn chính thức thông tin về sự ra đi của anh Nguyễn Đức Nhật Thuận

Sáng 3-11, Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Cà Mèn đã chính thức có thông báo anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), nhà sáng lập thương hiệu này, đã qua đời do đột quỵ vào chiều 2-11.

Phía công ty cũng cho biết sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng khởi nghiệp vô cùng thương tiếc, nhất là khi chỉ còn một tháng nữa, Cà Mèn sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập. Trong thông báo chính thức, đội ngũ Cà Mèn viết: