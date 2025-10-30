Công tố viên Paris họp báo thông tin về vụ trộm tại bảo tàng Louvre

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/10, Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết, bốn tên trộm đội mũ trùm đầu đã tẩu thoát với “chiến lợi phẩm” sau khi đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo tại bảo tàng Louvre.

Hai người đàn ông đang bị giam giữ bị tình nghi đã đột nhập bảo tàng qua một cửa sổ ở tầng trên, trong khi hai đồng phạm khác chờ sẵn dưới phố. Bà Laure Beccuau cho biết các điều tra viên sẽ yêu cầu thẩm phán đưa hai người đàn ông này vào diện điều tra chính thức vì dính líu tội danh trộm cắp có tổ chức.

Công tố viên Paris Laure Beccuau. (Ảnh: Reuters)

Bà Laure Beccuau cho biết: "Hiện tại, các nghi phạm đang bị trình diện trước thẩm phán điều tra liên quan tới việc truy tố về tội trộm cắp do một băng đảng có tổ chức thực hiện - tội danh có thể bị phạt tới 15 năm tù giam và một khoản tiền phạt nặng. Tội danh âm mưu hình sự cũng được giữ nguyên, với mức án lên tới 10 năm tù giam. Sau đó, họ sẽ được đưa ra xét xử trước thẩm phán về quyền tự do và giam giữ, vì họ đã được yêu cầu tạm giam trước khi xét xử. Cuộc điều tra vẫn được giữ bí mật do có người vẫn đang bị truy nã. Thông qua hệ thống giám sát và bảo vệ, chúng tôi đã xác định chắc chắn khả năng có bốn thủ phạm liên quan. Chúng tôi không loại trừ khả năng có một nhóm lớn hơn, bao gồm kẻ chủ mưu hoặc thậm chí một người nào đó có thể chính là người nhận số trang sức bị đánh cắp này”.

Bảo tàng Louvre không chỉ là bảo tàng lớn nhất thế giới, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa Pháp và di sản chung của nhân loại. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati khẳng định vụ trộm này là một vết thương với người Pháp. Giá trị của những món đồ bị mất rất lớn, nhưng tổn thất kinh tế không thể so sánh với mất mát lịch sử mà vụ trộm gây ra.