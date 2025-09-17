Công tố viên đề nghị án tử hình với nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk - đồng minh ông Trump

Ngày 16-9, các công tố viên bang Utah (Mỹ) cho biết sẽ đề nghị án tử hình đối với nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và tiết lộ một số bằng chứng chống lại nghi phạm, trong đó có các tin nhắn cho thấy nghi phạm dường như đã thừa nhận hành vi phạm tội, theo hãng tin Reuters.

Theo bản ghi các tin nhắn mà công tố viên nộp lên tòa hôm 16-9, vào ngày xảy ra vụ xả súng, nghi phạm Tyler Robinson (22 tuổi) đã nhắn tin cho bạn cùng phòng, bảo người bạn này tìm một mảnh giấy dưới bàn phím.

Người bạn cùng phòng sau đó đã tìm thấy mảnh giấy, trên đó viết: “Tôi đã có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó”.

Ông Tyler Robinson - nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ảnh: MẠNG XÃ HỘI

“Không phải cậu làm chuyện đó chứ?” - bạn cùng phòng hỏi trong tin nhắn.