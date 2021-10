Công thức pha xốt dầu giấm Ngọc Trinh yêu thích

Cách làm nhanh gọn, khoảng 15 phút là xong. Thành phần gồm rau xà lách, cà chua bi, hành tây, trứng gà luộc và chén nước xốt.

Your browser does not support the video tag.

Ngọc Trinh ăn salad dầu giấm và ức gà áp chảo.

Xà lách rửa sạch, cắt khúc hoặc để nguyên lá đều được. Cà chua bi thái làm đôi. Bạn có thể sử dụng nhiều loại xà lách cho phong phú. Trứng gà luộc chín, bóc vỏ, cắt làm đôi, xếp lên trên bát xà lách.