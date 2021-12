Thứ trưởng nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả công tác công an đã đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND đề ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm lớn. Cụ thể, thứ nhất, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thứ hai, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong CAND, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, để công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trong giai đoạn mới.

Thứ ba là phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước mắt là sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” bảo đảm sát hợp thực tiễn; kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn hiện nay; các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan chức năng ở địa phương.