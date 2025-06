Công tắc thông minh - Thiết bị cốt lõi, đáng đầu tư trong nhà thông minh

Nổi bật trong đó, không thể không kể đến Lumi - thương hiệu smarthome Việt hơn 13 năm hình thành, phát triển. Sở hữu năng lực vượt trội trong nghiên cứu, phát triển, tự chủ sản xuất thiết bị tại nhà máy công nghệ cao 6000m2, Lumi được đông đảo người tiêu dùng, nhà phân phối, đại lý và các chủ đầu tư bất động sản tin tưởng lựa chọn. Tới nay, thương hiệu đã kiến tạo nhịp sống tiện nghi cho 70.000+ khách hàng và nhiều dự án tầm cỡ như Diamond Crown Hải Phòng, The Ruby Hạ Long, Imperia Sky Garden Minh Khai, Sài Gòn Intela Bình Chánh...

Dù là đầu tư tiêu dùng hay đầu tư kinh doanh, việc lựa chọn thương hiệu, sản phẩm đều đóng vai trò then chốt. Trên thị trường hiện nay, giữa vô vàn lựa chọn từ các thương hiệu trong, ngoài nước, các thiết bị thông minh Made in Vietnam chất lượng vẫn giữ được vị thế vững chắc nhờ thiết kế phù hợp đặc tính môi trường, thói quen sinh hoạt của người tiêu dùng Việt.

Công tắc thông minh Luto

Tiếp nối sản phẩm thế mạnh - công tắc cảm ứng thông minh Luto vốn đã được người dùng đánh giá cao, đầu năm 2025, Lumi tiếp tục mang đến thị trường lựa chọn công tắc thông minh mới: công tắc cơ thông minh Lumes. Nếu Luto chinh phục người dùng với thiết kế mặt kính cường lực sang trọng và trải nghiệm điều khiển "một chạm" tinh tế, Lumes là lựa chọn tối ưu chi phí, phù hợp với những gia chủ yêu thích cảm giác nhấn cơ học. Đặc biệt, các dòng công tắc thông minh Lumi được nghiên cứu và thiết kế chống ẩm tối ưu - dẫn đầu thị trường, phù hợp mọi loại điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Việt Nam. Giữ nguyên những tính năng tiện ích như điều khiển đa phương thức, lập lịch tự động, cài đặt và kích hoạt đa dạng ngữ cảnh, các dòng công tắc thông minh của Lumi còn "ghi điểm" thêm với dịch vụ tư vấn, lắp đặt nhanh chóng thông qua hệ thống hơn 150 nhà phân phối lớn mạnh toàn quốc.

Bên cạnh công tắc thông minh, các thiết bị nhà thông minh khác như động cơ rèm tự động, hệ thống tưới sân vườn tự động, giải pháp an ninh báo động tức thì - AI camera hub, khoá cửa thông minh, âm thanh đa vùng, thiết bị cảm biến cửa, cảm biến cầu thang,.... cũng đang là những giải pháp dẫn đầu xu thế, xứng đáng đầu tư cho cuộc sống tiện nghi, an ninh, an toàn của mọi gia đình Việt.