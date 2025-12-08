Công sở tại 'đất vàng' bị bỏ hoang sau 30 tháng bàn giao

Sau hơn 30 tháng nhận bàn giao khu nhà đất công sản từng là trụ sở Ban Quản lý (BQL) Khu vực Phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Viện Quy hoạch Xây dựng TP Huế vẫn chưa đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích, đồng thời tự ý tháo dỡ nhiều hạng mục thiết yếu bên trong khi chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

VIDEO: Công sở tại "đất vàng" TP Huế bị bỏ hoang ﻿ sau 30 tháng bàn giao. Cuối năm 2022, sau khi BQL Khu vực Phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) hợp nhất vào BQL Dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, khu nhà đất ﻿ tại các lô I25, I26, I27 (phường An Cựu, TP Huế) được giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) sử dụng làm trụ sở. Tuy nhiên, thay vì đưa vào sử dụng đúng mục đích, thời gian theo quyết định của UBND tỉnh trước đây, công trình thuộc vị trí “đất vàng” nằm trong khu đô thị mới Đông Nam Thủy An vẫn bị bỏ hoang. ﻿ Bên trong, nhiều hạng mục thiết yếu như thiết bị điện, kết cấu nội thất cùng các tài sản khác… đã bị tháo dỡ, di chuyển ﻿ đi nơi khác. Qua hơn 2 năm rưỡi không được sử dụng đúng mục đích, tòa nhà trở nên hoang phế, xuống cấp đến thảm hại. Cả khuôn viên um tùm cỏ dại, dây leo từ ngoài bò vào tận phòng làm việc bỏ trống, bên trong phủ đầy rác thải. Nơi đây còn là điểm trú chân của những thợ xây và các đối tượng lang thang, ﻿ nghiện ngập. Phần mái che trang trí phía trước sảnh vào tòa nhà trong tình trạng rách nát ﻿, trơ khung sắt. Theo giải thích của đại diện Viện Quy hoạch Xây dựng TP Huế, sau khi nhận bàn giao, do chưa có điều kiện di dời cơ quan về đây làm việc, nên công trình xuống cấp ﻿, một số thiết bị bị mất cắp. Đơn vị phải tháo dỡ phần tài sản còn lại để lưu giữ ở nơi khác. Cuối tháng 7/2025, Sở Tài chính TP Huế có công văn đề nghị Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan việc tháo dỡ, di chuyển tài sản ﻿ tại khu nhà đất nêu trên; đồng thời đề nghị UBND TP Huế yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng báo cáo cụ thể thời gian đưa công trình vào sử dụng, làm rõ trách nhiệm ﻿ quản lý và nguyên nhân công trình bị xâm phạm. Sở Tài chính cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng khắc phục, lắp đặt lại toàn bộ hệ thống cửa, vách ngăn, trần nhà, điện, mạng internet, điện thoại, thiết bị vệ sinh… tại trụ sở I25, I26, I27; bảo đảm hoàn trả nguyên trạng tài sản như tại thời điểm bàn giao, với thời hạn hoàn thành trước ngày 25/8. UBND TP Huế giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm ﻿ tổ chức, cá nhân liên quan và phải có báo cáo cụ thể trong thời gian tới.