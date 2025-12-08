Công sở tại 'đất vàng' bị bỏ hoang sau 30 tháng bàn giao
Ngọc Văn Thế Nghĩa|12/08/2025 08:31
Sau hơn 30 tháng nhận bàn giao khu nhà đất công sản từng là trụ sở Ban Quản lý (BQL) Khu vực Phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Viện Quy hoạch Xây dựng TP Huế vẫn chưa đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích, đồng thời tự ý tháo dỡ nhiều hạng mục thiết yếu bên trong khi chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Qua hơn 2 năm rưỡi không được sử dụng đúng mục đích, tòa nhà trở nên hoang phế, xuống cấp đến thảm hại. Cả khuôn viên um tùm cỏ dại, dây leo từ ngoài bò vào tận phòng làm việc bỏ trống, bên trong phủ đầy rác thải.
Sở Tài chính cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng khắc phục, lắp đặt lại toàn bộ hệ thống cửa, vách ngăn, trần nhà, điện, mạng internet, điện thoại, thiết bị vệ sinh… tại trụ sở I25, I26, I27; bảo đảm hoàn trả nguyên trạng tài sản như tại thời điểm bàn giao, với thời hạn hoàn thành trước ngày 25/8.