Công phu huấn luyện đàn 800 bồ câu đua tung cánh trong Đại lễ 2/9

Từ chuyến hành quân xuyên Việt đến cơ duyên với bồ câu đua

Ở tuổi 24, Bùi Đình Thức (quê Hải Phòng) không nghĩ mình sẽ gắn bó với những “đồng chí khối lông vũ” là đàn bồ câu đua. Cơ duyên đến bất ngờ trong chuyến hành quân xuyên Việt năm 2024. Khi dừng chân ở Long An, điểm cuối của miền Tây, Thức gặp anh Nguyễn Văn Thuận, người đã có hơn 13 năm nuôi bồ câu đua.

Bùi Đình Thức (quê Hải Phòng) công phu huấn luyện đàn bồ câu đua tung cánh trong Đại lễ 2/9.

Anh Thuận dẫn Thức về nhà, giới thiệu về đàn chim mà anh gắn bó bấy lâu. Lần đầu tiên thấy bồ câu đua, Thức vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Hôm chia tay miền Tây, anh Thuận tặng Thức 4 lồng chim để thả tại tượng đài Chiến thắng Long An. Vài ngày sau, đúng dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thức tiếp tục được mượn bồ câu để thả ngay trước cổng Dinh Độc Lập.

“Từ những kỷ niệm đặc biệt đó, em với anh Thuận gắn bó, cùng chia sẻ niềm đam mê bồ câu đua”, Thức kể. Từ chỗ chỉ biết đến loài chim bồ câu như biểu tượng của hòa bình, Thức hiểu thêm rằng bồ câu đua rất thông minh, bền bỉ và có khả năng định vị kỳ diệu.

Niềm đam mê ấy càng lớn hơn khi hai anh em được chọn tham gia phục vụ các kỳ đại lễ. Ở A50, dù đàn chim được cấp phép thả trong lễ diễu binh nhưng do thủ tục gấp gáp, nên Thức và anh Thuận đành đứng ngoài, vừa tiếc nuối, vừa tự hào.