Công nhân bị trừ 4,5 triệu tiền xét nghiệm: Vì sao chọn nơi giá "cắt cổ"?

Công nhân tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi đến làm việc tại công ty (Ảnh A.X).

Ngày 13/12, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý, Công đoàn, Công an khu công nghiệp VSIP và Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (vốn FDI Nhật Bản tại Khu công nghiệp VSIP 1, TP Thuận An) về các vấn đề liên quan đến việc thu phí xét nghiệm Covid-19 (phương pháp RT-PCR) cao hơn gần 3 lần so với giá quy định khiến công nhân bức xúc.

Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam cho biết, những trường hợp công nhân là F0 làm việc tại công ty sẽ được xác định nguồn lây nhiễm, nếu nguồn lây từ trong nhà máy sẽ được công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm RT-PCR. Còn nguồn lây từ bên ngoài nhà máy thì công nhân phải tự chi trả.