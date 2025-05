Công nghiệp game biến người chơi thành nhà sáng tạo

Ông Gong Chen, Quản lý Giải pháp Phát triển, Roblox Corporation chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: PV

Ngày 26/5, Hội thảo “Roblox: An Immersive Platform for Innovation” đã thu hút hơn 100 nhà phát triển, đại diện studio, thương hiệu và sinh viên công nghệ tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên một sự kiện chuyên sâu về Roblox được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng cộng đồng nhà phát triển nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) tại thị trường này.

UGC đang định hình lại ngành công nghiệp game khi biến người chơi thành nhà sáng tạo và mở ra kênh kết nối mới cho các thương hiệu tiếp cận thế hệ trẻ.