Công nghệ ‘vua pháo binh’ K9 Thunder Hàn Quốc ‘khủng’ cỡ nào mà khiến châu Âu bỏ M109?

K9 Thunder Hàn Quốc là một trong những hệ thống pháo tự hành 155mm tiên tiến nhất thế giới, do Hanwha Aerospace (trước đây là Samsung Techwin) thiết kế và sản xuất.

Với sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, tính cơ động cao và công nghệ hiện đại, K9 đã chiếm lĩnh hơn 50% thị phần pháo tự hành toàn cầu và được nhiều quốc gia, đặc biệt là các thành viên NATO, lựa chọn.

Dựa trên các nguồn thông tin SOFREP, Army Technology, United24 Media và EurAsian Times, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật, hiệu suất, các biến thể nâng cấp và vai trò của K9 trong bối cảnh quốc tế, đặc biệt liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Pháo tự hành K9 Thunder Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons/sofrep.com

Đặc điểm công nghệ nổi bật của K9 Thunder Hàn Quốc

K9 Thunder là pháo tự hành cỡ nòng 155mm/L52, do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và các công ty tư nhân như Hanwha Aerospace phát triển từ năm 1989. Mục tiêu ban đầu là đối phó với lực lượng pháo binh vượt trội của Triều Tiên, đặc biệt là pháo M-1978 Koksan.

K9 sử dụng nòng pháo 155mm L52, có khả năng bắn xa tối đa 40-60km tùy thuộc vào loại đạn, bao gồm đạn tiêu chuẩn, đạn tăng tầm (base bleed) và đạn dẫn đường chính xác như M982A1 Excalibur (đạt tầm bắn 50km trong thử nghiệm tại Mỹ).

Tốc độ bắn đạt 6-8 viên/phút, với khả năng bắn đồng thời nhiều phát (Multiple Rounds Simultaneous Impact - MRSI), cho phép 3 viên đạn bắn trên các quỹ đạo khác nhau chạm mục tiêu cùng lúc, tối ưu hóa hiệu quả tấn công.

K9 có trọng lượng 47-48 tấn, được trang bị động cơ diesel MTU MT881 Ka-500 1.000 mã lực, đạt tốc độ tối đa 67km/h và tầm hoạt động 480km.

Hệ thống treo thủy khí (hydropneumatic suspension) giúp pháo hoạt động ổn định trên địa hình phức tạp, từ tuyết sâu ở Na Uy đến vùng cao nguyên ở Ấn Độ.