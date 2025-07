Công nghệ tên lửa Patriot Mỹ: Radar đồng loạt khóa mục tiêu, cứu Kyiv trước ‘bão UAV’

Tên lửa Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của quân đội Mỹ, do Raytheon Technologies phát triển.

Hệ thống Patriot khai hỏa.

Với khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, Patriot đã trở thành vũ khí quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt khi Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng từ Nga.

Dựa trên các nguồn thông tin USNI News, Reuters, Business Insider, Al Jazeera, Korrespondent…, bài viết sẽ phân tích công nghệ của hệ thống tên lửa Patriot, vai trò của nó trong phòng thủ Ukraine.

Ảnh: aljazeera.com

Công nghệ hệ thống tên lửa Patriot

Hệ thống Patriot là một tổ hợp phòng không di động, bao gồm radar AN/MPQ-53/65, trạm điều khiển, các bệ phóng M901, và các tên lửa đánh chặn như PAC-2 và PAC-3.

Radar sử dụng công nghệ mảng pha (phased array) để phát hiện, theo dõi và dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu với độ chính xác cao.

Tên lửa PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) là phiên bản tiên tiến nhất, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình.

PAC-3 sử dụng cơ chế 'hit-to-kill' (đánh trực diện để tiêu diệt), tăng khả năng phá hủy các mục tiêu tốc độ cao, bao gồm cả tên lửa siêu thanh như Kinzhal của Nga.