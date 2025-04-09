Công nghệ tên lửa DF-61 mới của Trung Quốc: Tầm bắn 15.000km bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ

Ngày 3/9, trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít, quân đội Trung Quốc đã công khai trình diễn một loạt vũ khí chiến lược mới tại lễ diễu binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-61 trong lễ diễu binh ngày 3/9. Video: CCTV

Nổi bật trong số đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-61, một hệ thống tên lửa di động trên đường bộ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của nước này.

Dựa trên các nguồn twz.com, pravda.com.ua, militarywatchmagazine.com, bài viết sẽ phân tích công nghệ đằng sau DF-61, từ lịch sử phát triển đến khả năng và ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi ngang qua các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) JL-3, DF-61 và DF-31BJ. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Lịch sử phát triển và sự ra mắt công khai

Tên lửa DF-61 được trưng bày lần đầu tiên dưới dạng thiết bị vận chuyển và phóng (TEL) trên các xe tải 16 bánh lốp, được phát hiện trong quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh vào ngày 3/9.

