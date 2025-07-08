Công nghệ siêu tên lửa GMARS mới mạnh gấp đôi HIMARS thống trị chiến trường

Hệ thống tên lửa pháo binh di động toàn cầu GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System) là bước đột phá trong công nghệ vũ khí hiện đại, được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai "gã khổng lồ" trong ngành công nghiệp quốc phòng: Lockheed Martin (Mỹ) và Rheinmetall (Đức).

Với lần thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên thành công tại bãi thử White Sands, New Mexico vào ngày 4/8, GMARS đã chứng minh tiềm năng trở thành một nền tảng hỏa lực mạnh mẽ, linh hoạt và có khả năng tương tác cao với các hệ thống hiện có của NATO.

Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật, khả năng kỹ thuật và ý nghĩa chiến lược của GMARS dựa trên các nguồn thông tin Business Insider, European Security & Defence và Defence Blog.

Tập đoàn cung cấp vũ khí số 1 cho Lầu Năm Góc – Lockheed Martin của Mỹ – cùng tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên của hệ thống GMARS, qua đó thúc đẩy chương trình phát triển bệ phóng tên lửa thế hệ mới, được thiết kế để tương thích với NATO và có khả năng tấn công tầm xa. Ảnh: Lockheed Martin

Tổng quan về GMARS

GMARS là hệ thống phóng tên lửa di động được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các hệ thống pháo binh tầm xa có độ chính xác cao, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại như xung đột Nga-Ukraine và các căng thẳng địa chính trị ở châu Âu.

Được xây dựng dựa trên khung gầm xe tải chiến thuật HX 8x8 của Rheinmetall, GMARS kết hợp các thành phần đã được chứng minh thực chiến từ hai hệ thống nổi tiếng của Mỹ là M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) và M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Tuy nhiên, GMARS vượt trội hơn HIMARS về khả năng mang đạn, với sức chứa gấp đôi, và được tối ưu hóa cho tính di động, khả năng sống sót và sự tương thích với các hệ thống đồng minh.

GMARS được thiết kế với tính linh hoạt cao, cho phép phóng nhiều loại đạn dược tầm xa chính xác, bao gồm.