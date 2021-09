Công nghệ phá dỡ cao ốc ‘đỉnh’ của Nhật không tiếng ồn, không khói bụi

Ưu điểm của kỹ thuật này vượt hẳn lên so với tính an toàn và thẩm mỹ. Kỹ thuật Tecorep giảm tiếng ồn từ 17-23 decibel so với các vụ phá dỡ khác, giảm lượng bụi đến 90% và được cho là thân thiện với môi trường hơn.

Từng tầng bị phá bỏ, hệ thống sẽ tụt xuống dưới cho đến khi chạm tầng 1

Khách sạn này là biểu tượng của kinh tế bong bóng trước đây của Nhật Bản. Hồi cuối những năm 1980, khách sạn luôn lấp đầy hơn 90% phòng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của các chuỗi khách sạn hạng sang do nước ngoài sở hữu đã tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút khách đến khách sạn. Mặc dù, hồi năm 2001, khách sạn trải qua quá trình cải tạo, nhưng doanh thu trung bình mỗi phòng mang về khi chưa phá dỡ chỉ bằng 1/2 so với thời kỳ kinh tế bong bóng.

Cẩm Linh(Theo Japan Property, Japantimes)