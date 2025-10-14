Công nghệ giúp truy vết dòng tiền trong dự án AntEx của Shark Bình

Liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, ChainTracer – dự án cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các vụ việc lừa đảo, gian lận hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số do VBA phát triển đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết.

Shart Bình và các bị can trong vụ án.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan.