Công nghệ AI được phái mạnh sử dụng nhiều hơn những bóng hồng

Ngược lại, phụ nữ thường được đại diện nhiều hơn trong các vai trò như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ hành chính, nơi mà việc áp dụng công nghệ AI diễn ra chậm hơn hoặc ít được khuyến khích hơn.

Trên toàn cầu, nữ giới chiếm khoảng 20% các vai trò trong lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu, theo các báo cáo của UNESCO và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Do nam giới tập trung nhiều hơn vào các công việc mà công nghệ AI đang được thử nghiệm tích cực, nên đối tượng này có nhiều cơ hội và động lực hơn để thực nghiệm.

Theo đơn vị thực hiện, khoảng cách giới tính bị ảnh hưởng với những gì mà công nghệ AI đang diễn ra cho thấy một bức tranh chưa thật hoàn chỉnh.

Việc tham gia vào thế giới mới giúp tạo ra một tương lai cân bằng hơn, nơi công nghệ phục vụ cho một loạt các nhu cầu đa dạng từ mọi đối tượng, không riêng gì cho nam giới.



Cũng theo nhận định từ báo cáo, dù khoảng cách đối tượng người dùng là có thật, nhưng điều này không vĩnh viễn.

Trong bối cảnh khi công nghệ AI trở nên phổ biến hơn, khoảng cách này nhiều khả năng sẽ thu hẹp lại trong tương lai gần.



Điều quan trọng của báo cáo chỉ ra rằng việc đảm bảo nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi thử nghiệm công nghệ AI và nhận thấy lợi ích của nó trong cuộc sống mới là vấn đề cần cho chính bản thân họ.

Khi đó, việc định hình một tương lai mới mới là cốt lõi cho việc tận dụng công nghệ AI vào mọi lĩnh vực của đời sống.