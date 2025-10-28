Công nghệ AI được phái mạnh sử dụng nhiều hơn những bóng hồng

Trong báo cáo lần đầu được thực hiện bởi The Wall Street Journal trích dẫn cho thấy một con số bất ngờ về đối tượng người dùng khi không phải ai cũng được hưởng lợi một cách bình đẳng về công nghệ AI.
Dữ liệu được các nhà nghiên cứu từ Trường Kinh doanh Haas thực hiện với hơn 140.000 người dùng trên toàn thế giới công bố, khoảng cách giới tính tồn tại ở hầu hết mọi khu vực, nhất là công nghệ AI. Cụ thể, phụ nữ được cho là ít có khả năng sử dụng công cụ này hơn so với nam giới.
Theo đó, con số ít hơn 20% cho thấy một bối cảnh khá lý thú khi người sáng tạo nội dung trên nền tảng AI thường là nam giới hơn là nữ giới.
Việc sử dụng công cụ AI cũng phản ánh sự tích cực tiếp thu trên công việc và học tập, vốn đang được bao phủ mạnh bởi công nghệ này.
Sự phân chia tỷ lệ khoảng 1/4 (nữ giới - nam giới) cũng phản ánh những tác động đến năng suất làm việc, khả năng tiếp cận cơ hội hay thậm chí định hình tương lai của cách mà công nghệ AI ảnh hướng đến người dùng, nhất là nữ giới.
Điển hình như tại Mỹ, nữ giới chỉ chiếm khoảng 26%-28% số việc làm trong lĩnh vực công nghệ và toán học theo Cục Thống kê Lao động.
Trong ngành kỹ thuật, tỷ lệ này còn nhỏ hơn khi chỉ chiếm dưới 17% số lượng kỹ sư.
Trên toàn cầu, nữ giới chiếm khoảng 20% các vai trò trong lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu, theo các báo cáo của UNESCO và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Do nam giới tập trung nhiều hơn vào các công việc mà công nghệ AI đang được thử nghiệm tích cực, nên đối tượng này có nhiều cơ hội và động lực hơn để thực nghiệm.
Ngược lại, phụ nữ thường được đại diện nhiều hơn trong các vai trò như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ hành chính, nơi mà việc áp dụng công nghệ AI diễn ra chậm hơn hoặc ít được khuyến khích hơn.
Theo đơn vị thực hiện, khoảng cách giới tính bị ảnh hưởng với những gì mà công nghệ AI đang diễn ra cho thấy một bức tranh chưa thật hoàn chỉnh.
Việc tham gia vào thế giới mới giúp tạo ra một tương lai cân bằng hơn, nơi công nghệ phục vụ cho một loạt các nhu cầu đa dạng từ mọi đối tượng, không riêng gì cho nam giới.
Cũng theo nhận định từ báo cáo, dù khoảng cách đối tượng người dùng là có thật, nhưng điều này không vĩnh viễn.
Trong bối cảnh khi công nghệ AI trở nên phổ biến hơn, khoảng cách này nhiều khả năng sẽ thu hẹp lại trong tương lai gần.
Điều quan trọng của báo cáo chỉ ra rằng việc đảm bảo nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi thử nghiệm công nghệ AI và nhận thấy lợi ích của nó trong cuộc sống mới là vấn đề cần cho chính bản thân họ.
Khi đó, việc định hình một tương lai mới mới là cốt lõi cho việc tận dụng công nghệ AI vào mọi lĩnh vực của đời sống.