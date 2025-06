Công nghệ 5/6: Reddit kiện Anthropic, Galaxy Z Fold7 Ultra siêu mỏng sắp ra mắt

Apple cũng có thể mở rộng khả năng điều chỉnh âm lượng của tính năng “Conversation Awareness” — một tính năng giúp giảm âm lượng khi nói chuyện. Ngoài ra, còn có thể xuất hiện chế độ micro mới với chất lượng "studio", tương tự tính năng trộn âm thanh trên iPhone 16, giúp loại bỏ tiếng ồn nền trong video.

WWDC 2025 là sự kiện thường niên cho lập trình viên của Apple diễn ra từ ngày 9/6.

Tổng thống Trump cải tổ Viện AI, đẩy mạnh đổi mới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi tên Viện An toàn AI của Mỹ thành Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI, chuyển trọng tâm từ an toàn sang phát triển công nghệ. Viện mới tập trung vào bảo mật và ảnh hưởng nước ngoài trong AI, thay vì các tiêu chuẩn an toàn trước đây. Động thái này phù hợp với chính sách mở rộng AI của ông Trump, bao gồm sáng kiến Stargate trị giá 500 tỷ USD. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét tác động của ứng dụng AI DeepSeek do Trung Quốc phát triển, gây lo ngại về an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

