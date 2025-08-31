Công nghệ 31/8: Đại học Hong Kong xem xét chấp nhận Bitcoin để đóng học phí

Chỉ hai tháng sau khi Meta rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI và đưa CEO Alexandr Wang cùng nhiều lãnh đạo cấp cao về điều hành Meta Superintelligence Labs (MSL), mối quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

Một số nhân sự chủ chốt từ Scale AI đã rời Meta, trong khi nhóm TBD Labs của Meta lại ưu tiên hợp tác với các đối thủ của Scale AI như Mercor và Surge để huấn luyện mô hình AI mới. Nhiều nhà nghiên cứu tại Meta đánh giá dữ liệu từ Scale AI là “chất lượng thấp”.

Trong khi Meta đa dạng hóa đối tác dữ liệu, Scale AI lại mất các khách hàng lớn như OpenAI và Google, dẫn đến việc sa thải 200 nhân viên. Tình trạng hỗn loạn trong nội bộ Meta và sự ra đi của nhiều nhân tài AI cho thấy khoản đầu tư lớn nhất của Meta vào lĩnh vực AI đang gặp nhiều thách thức.

