Công dụng của rau cải xoong không phải ai cũng biết

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt

Cải xoong chứa những hợp chất chống oxy hoá quen thuộc họ caroten như lutein hay zeaxanthin. Những hợp chất này được đánh giá là rất cần thiết cho sức khoẻ của mắt, bảo vệ mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng xanh. Hơn nữa, lutein và zeaxanthin cũng như vitamin C trong cải xoong làm giảm nguy cơ phát triển thoái hoá điểm vàng và đục thuỷ tinh thể do tuổi tác.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Cũng giống như nhiều loại rau họ cải khác, cải xoong có công dụng rất tốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng carotenoids cao giúp chống lại sự phát triển của bệnh tim, làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nghiên cứu cho thấy việc ăn các loại rau họ cải giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giúp giảm cân, tăng cường hiệu suất tập thể thao

Nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ nhưng cải xoong lại là loại thực phẩm có lượng calo thấp. Vì vậy cải xoong rất phù hợp để trở thành lựa chọn trong thực đơn giảm cân của mọi người.

Hơn nữa, với lượng nitrat cao, cải xoong làm tăng oxit nitric có trong máu và mạch máu được thư giãn hơn. Từ đó, giúp tăng hiệu suất tập thể dục, thể thao.

Tăng cường hệ miễn dịch