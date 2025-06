Cộng đồng người Việt tại Israel vẫn an toàn, một gia đình bị ảnh hưởng nhẹ

Số liệu của truyền thông Israel cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 63 người bị thương sau các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel trong đêm 13, rạng sáng 14-6 (theo giờ địa phương).

Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Trong giai đoạn hiện nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.