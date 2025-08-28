Cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Đại diện Tổng Lãnh sự quán khẳng định, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, là nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phát triển chung, đặc biệt tại 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia – khu vực giàu tiềm năng và gắn bó mật thiết với nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại địa phương, Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tỉnh trưởng Battambang nhấn mạnh kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967 đến nay, nhân dân hai nước luôn duy trì tình hữu nghị nồng ấm và quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Đại diện tỉnh Battambang và các tỉnh Tây Bắc Campuchia, ông Sok Lou đánh giá cao việc duy trì, phát triển mối quan hệ nồng ấm giữa Việt Nam và Campuchia thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn ở nhiều cấp, cũng như giữa nhân dân hai nước. Ông cũng bày tỏ hài lòng trước quyết tâm của các địa phương và hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và du lịch.