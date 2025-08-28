Cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Lễ kỷ niệm diễn ra tối ngày 26/8 trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị. Buổi lễ có sự tham dự của cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam, đại diện chính quyền địa phương, bạn bè quốc tế và đông đảo kiều bào đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh Tây Bắc Campuchia.
|Ông Nguyễn Thanh Tân thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Trường/báo Nhân dân).
Theo báo Nhân dân, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, ông Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Quốc khánh 2/9, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc Campuchia đã luôn hỗ trợ cộng đồng người Việt cũng như Tổng Lãnh sự quán trong thời gian qua.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang bày tỏ tri ân sâu sắc tới cộng đồng người Việt tại Campuchia. Dù còn nhiều khó khăn, bà con vẫn đoàn kết, chăm chỉ lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hòa nhập tốt với xã hội sở tại, trở thành những “sứ giả nhân dân”, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
|Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou đánh giá cao quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Đinh Trường/báo Nhân dân).
Đại diện Tổng Lãnh sự quán khẳng định, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, là nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phát triển chung, đặc biệt tại 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia – khu vực giàu tiềm năng và gắn bó mật thiết với nhân dân Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại địa phương, Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tỉnh trưởng Battambang nhấn mạnh kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967 đến nay, nhân dân hai nước luôn duy trì tình hữu nghị nồng ấm và quan hệ hợp tác tốt đẹp.
Đại diện tỉnh Battambang và các tỉnh Tây Bắc Campuchia, ông Sok Lou đánh giá cao việc duy trì, phát triển mối quan hệ nồng ấm giữa Việt Nam và Campuchia thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn ở nhiều cấp, cũng như giữa nhân dân hai nước. Ông cũng bày tỏ hài lòng trước quyết tâm của các địa phương và hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và du lịch.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, ông Nguyễn Cộng Nguyên, Chủ tịch Chi hội Khmer – Việt Nam tỉnh Pailin, bày tỏ niềm xúc động trong ngày lễ trọng đại của dân tộc và thành kính tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh để Tổ quốc có hòa bình hôm nay. Ông cho biết, cộng đồng người Việt tại Campuchia luôn một lòng hướng về quê hương, đặc biệt trong những dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9.
|Các đoàn đại biểu chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN).
Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, ông Nguyễn Cộng Nguyên cho biết Hội Khmer – Việt Nam các tỉnh sẽ bám sát định hướng hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán tại Battambang và Hội Khmer – Việt Nam toàn quốc, nhằm xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, vững mạnh, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trong không khí hữu nghị và xúc động, tại buổi lễ còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của Việt Nam và Campuchia, những video clip về mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.