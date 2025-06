Cộng đồng người Việt Nam ở Israel nâng cao ý thức bảo đảm an toàn

Hiện nay, để bảo đảm an toàn, cả 4 thành viên trong gia đình bà Hồng đang phải ở trong phòng tránh bom được xây dựng kiên cố bằng sắt trong nhà. Trong căn phòng có internet và đầy đủ thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Bà Hồng cho biết, tại Israel, những nhà mới xây hầu như đều có phòng tránh bom như vậy. Còn những nhà được xây dựng trên 30 năm không có phòng tránh bom riêng thì người dân sẽ tới tránh bom ở phòng an toàn cộng đồng, hầm trú ẩn cộng đồng, hầm công cộng, cơ sở giáo dục hay các trung tâm tạm trú cộng đồng sau khi có thông báo của Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa.

Khi có cảnh báo, người dân phải nhanh chóng tìm được vị trí trú ẩn an toàn gần nhất, tối đa trong khoảng thời gian 18 phút phải tới nơi trú ẩn và không được rời khỏi đó cho đến khi nhận được chỉ dẫn chính thức từ Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa. Mọi người dân Israel đều cài đặt app cảnh báo an ninh trên điện thoại hoặc nhận được thông báo trên ti vi. Thường thì cảnh báo an ninh sẽ được báo qua app trước khoảng 10 phút khi có nguy cơ bị tấn công. Tùy từng khu vực, app sẽ phát đi thông báo nhiều lần hoặc ít hơn.