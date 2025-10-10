Cộng đồng game thủ eSports lan tỏa hành động đẹp đến đồng bào vùng lũ

Cùng với VNGGames, cộng đồng VALORANT Việt Nam cũng đóng góp 500 triệu đồng để hỗ trợ công tác cứu trợ tại các khu vực bị thiệt hại, mong muốn người dân bị ảnh hưởng vùng bão lũ cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Số tiền 500 triệu đồng cũng đã được cộng đồng người chơi Play Together VNG thông báo ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hy vọng phần đóng góp nhỏ bé này sẽ góp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.



Trên bao giờ hết, cả nước đang hướng về người dân miền bắc thân thương với nhiều nghĩa tình. Trong đó, cộng đồng game thủ eSports dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ, nhưng cũng đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, thể hiện tính nhân văn cao đẹp với nhiều giá trị chân thiện mỹ song hành.