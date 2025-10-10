Cộng đồng game thủ eSports lan tỏa hành động đẹp đến đồng bào vùng lũ

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão gây ra, nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, Garena đã đóng góp 500 triệu đồng thông qua Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên như một lời động viên cùng nhau khôi phục cuộc sống bình thường mới sau bão lũ.
Với tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng các sản phẩm của VNGGames đã cùng nhau quyên góp được 7 tỷ đồng, góp phần sẻ chia khó khăn, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Trong thông điệp chân thành, dù biết hành trình khôi phục và tái thiết vẫn còn nhiều gian nan, nhưng mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều là một ngọn lửa sưởi ấm, giúp cuộc sống sớm trở lại bình yên mới trong tương lai.
Cùng với VNGGames, cộng đồng VALORANT Việt Nam cũng đóng góp 500 triệu đồng để hỗ trợ công tác cứu trợ tại các khu vực bị thiệt hại, mong muốn người dân bị ảnh hưởng vùng bão lũ cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Số tiền 500 triệu đồng cũng đã được cộng đồng người chơi Play Together VNG thông báo ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hy vọng phần đóng góp nhỏ bé này sẽ góp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Trên bao giờ hết, cả nước đang hướng về người dân miền bắc thân thương với nhiều nghĩa tình. Trong đó, cộng đồng game thủ eSports dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ, nhưng cũng đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, thể hiện tính nhân văn cao đẹp với nhiều giá trị chân thiện mỹ song hành.