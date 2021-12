Công diễn opera kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Your browser does not support the audio element.

Tối ngày 16/12 tại Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Ban Điều hành Công nữ Anio đã cho ra mắt buổi công diễn vở opera Công nữ Anio nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

Dự án này được thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ giao lưu và hữu nghị Việt - Nhật, phát triển nền văn hóa âm nhạc của hai quốc gia và hướng đến buổi công diễn vào tháng 9/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nội dung và chủ đề của vở opera này lấy mô típ dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa (công nữ Anio) của Hội An - Việt Nam và Araki Sotaro, một thương nhân Nagasaki - Nhật Bản vào thời Mậu dịch Châu Ấn thuyền ở đầu thế kỷ 17.

Ban Tổ chức cho biết, thông qua việc đưa câu chuyện sự thật lịch sử vào vở opera này, Dự án hướng đến mục tiêu tạo nên một tác phẩm như một biểu tượng cầu nối giúp mối quan hệ hai quốc gia ngày càng sâu sắc hơn trong 50 năm, 100 năm tới và hơn thế nữa.