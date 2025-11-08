Công dân 12 nước này sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam du lịch

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 229/NQ-CP về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước.

Theo đó, công dân 12 nước là Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch.

Việc miễn này không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.