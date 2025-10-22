Công cụ mới giúp nhà sáng tạo nội dung Việt Nam gia tăng thu nhập

Các nhà sáng tạo nội dung cũng đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình Shopee Affiliate, bao gồm mức hoa hồng cạnh tranh hơn, voucher độc quyền dành cho người mua hàng thông qua Facebook và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.

Các thương hiệu và nhà bán hàng trực tuyến cũng có thể tối đa hiệu quả của Facebook Live bằng cách bổ sung Collaborative Ads, tính năng mới cho phép giới thiệu danh mục sản phẩm liền mạch từ gian hàng Shopee ngay trong livestream trên Facebook.