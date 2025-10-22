Công cụ mới giúp nhà sáng tạo nội dung Việt Nam gia tăng thu nhập

Thanh Phượng (Tổng hợp)| 22/10/2025 17:45

Facebook Affiliate Partnerships là công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam gia tăng thu nhập, khám phá sản phẩm trên Facebook hay mua hàng trực tiếp qua Shopee đơn giản và dễ dàng hơn.

facebook-affiliate-marketing-a-step-by-step-guide_facebook_affiliate_marketing__a_step-by-step_guide.jpeg

Cùng với đó, bộ công cụ này cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và nâng cao trải nghiệm Facebook Live (Phát trực tiếp trên Facebook) thông qua Collaborative Ads (Quảng cáo cộng tác).

Nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản tiếp thị liên kết có thể truy cập Facebook Affiliate Partnerships - Dashboard liên kết tài khoản Facebook với các tài khoản tiếp thị liên kết. Từ đây, họ có thể lựa chọn sản phẩm và gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong bài đăng và Reels. Người mua chỉ cần nhấp vào các thẻ này và hoàn tất giao dịch trực tiếp trên trang của đối tác tiếp thị liên kết.

Các nhà sáng tạo nội dung cũng đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình Shopee Affiliate, bao gồm mức hoa hồng cạnh tranh hơn, voucher độc quyền dành cho người mua hàng thông qua Facebook và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.

Các thương hiệu và nhà bán hàng trực tuyến cũng có thể tối đa hiệu quả của Facebook Live bằng cách bổ sung Collaborative Ads, tính năng mới cho phép giới thiệu danh mục sản phẩm liền mạch từ gian hàng Shopee ngay trong livestream trên Facebook.

Cụ thể, người xem có thể nhấp chọn sản phẩm khi theo dõi livestream và hoàn tất thanh toán trực tiếp trên Shopee. Thương hiệu và nhà bán hàng cũng có thể ghim các sản phẩm từ danh mục của họ ngay trong livestream, từ đó hướng dẫn người xem truy cập Shopee để tìm hiểu thêm về thông tin, các đánh giá, đồng thời thực hiện quy trình thanh toán được tối giản hóa.

Công cụ mới Facebook Affiliate Partnerships do Meta, Shopee triển khai hiện đã có tại các thị trường Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Philippines và Brazil.

