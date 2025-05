Công cụ hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng website cơ quan nhà nước

Hay với nhóm tiêu chí an toàn thông tin, có 3 tiêu chí cụ thể mà website các bộ, tỉnh phải đáp ứng là: Phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 03 trở lên, ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống; phương án bảo đảm an toàn thông tin của Cổng thông tin điện tử đáp ứng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật; được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ, đột xuất theo quy định và trước khi được đưa vào vận hành, khai thác.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) cho hay, bên cạnh việc là công cụ hỗ trợ thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và công bố kết quả xếp hạng website các cơ quan nhà nước, bộ tiêu chí cũng thiết lập khung chuẩn đánh giá thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, bộ tiêu chí đã được xây dựng để đồng bộ hóa cách thức đánh giá với chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, bố cục được quy định tại Thông tư 22 năm 2023 của Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN), dự kiến sẽ được áp dụng đồng bộ cho 22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.