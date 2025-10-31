Công cụ AI nào giúp bạn giải quyết sự cố ô tô chuẩn nhất?

Khi chiếc xe bỗng phát ra tiếng “lạ” giữa ngã tư, không ít người chọn cách hỏi chatbot thay vì đưa đến gara. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo có thể viết thư, nấu ăn hay chẩn đoán bệnh, việc nhờ AI “bắt bệnh” cho ô tô nghe có vẻ hợp lý.

Đó cũng chính là điều mà Tim Singer, quản lý xưởng BMS Cars tại hạt Hampshire (Anh), muốn kiểm chứng. Anh tiến hành một thử nghiệm nhỏ để xem liệu các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Google AI Overview và Microsoft Copilot có thể giúp người dùng giải quyết sự cố xe hay không.