Công chúa Thái Lan hôn mê hơn 2 năm, mắc thêm bệnh mới

Thông tin trên vừa được Hoàng gia Thái Lan công bố, cho biết bệnh mới của con gái cả Quốc vương Maha Vajiralongkorn được phát hiện hôm 9-8.

"Báo cáo từ các bác sĩ cho thấy phổi và thận của công chúa hiện hoạt động nhờ sự hỗ trợ của thiết bị y tế và thuốc men. Nhóm điều trị phát hiện tình trạng nhiễm trùng máu nghiêm trọng, buộc họ phải dùng kháng sinh và thuốc hỗ trợ huyết áp cho công chúa" - báo Bangkok Post dẫn lời Văn phòng Nội vụ Hoàng gia Thái Lan ngày 15-8.