‘Công chúa Disney’ Miley Cyrus và nỗi ám ảnh về làm đẹp

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Miley thường xuyên tự trang điểm vì cô bị ám ảnh với việc phải giữ cho khuôn mặt luôn sạch sẽ. ‘Da của tôi tệ đến mức tôi cảm thấy như thể bất cứ lúc nào ai đó trang điểm cho mình, làn da của mình sẽ còn... tệ hơn’. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với các cô gái là cố gắng chăm chỉ trong việc chăm sóc da và giữ cho da sạch sẽ.

Trước đây, tôi không coi trọng việc rửa sạch các dụng cụ làm đẹp và trang điểm của mình, nhưng bây giờ tôi biết nó thực sự rất quan trọng. Làn da của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác và sự tự tin của bạn. Khi lớn lên, tôi luôn cảm thấy bất kể mình mặc gì, hay ở đâu, mọi người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào làn da của mình’.

