Bộ phim “Love in Vietnam” do đạo diễn Rahhat Shah Kazmi (Ấn Độ) thực hiện và nhà sản xuất Captain Rahul Bali đồng hành. Phim còn có sự tham gia của Công ty 1-All Stars của Việt Nam do ông Nguyễn Cao Tùng giữ chức vụ CEO cũng là đơn vị hợp tác, góp vốn 15% trong tổng kinh phí của phim lên tới 4 triệu USD. "Love in Vietnam" kể câu chuyện tình lãng mạn, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam qua góc nhìn hiện đại, trẻ trung. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng hai nước như Khả Ngân (Việt Nam), Avneet Kaur và Shantanu Maheshwari (Ấn Độ).

Diễn viên chính Khả Ngân và Shantanu Maheshwari sánh vai trên thảm đỏ tại buổi công chiếu Love in Vietnam

Nội dụng phim kể về câu chuyện của Manav, một chàng trai trẻ người Punjab mang trong mình ước mơ trở thành ca sĩ, được bác gửi sang Việt Nam. Tại đây, anh đem lòng yêu Linh – một nữ nghệ sĩ người Việt bí ẩn. Simmi, bạn thời thơ ấu của Manav, theo đuổi anh tới Việt Nam, tạo nên mối tình tay ba dẫn đến sự biến mất của Linh. Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, ngay trước ngày cưới với Simmi, Manav phát hiện ra sự thật về Linh – một phát hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời anh.

Phim được quay tại nhiều địa phương nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang và Hạ Long... Bối cảnh chính được đặt tại Đà Lạt. Bên cạnh đó, những cảnh quay ven biển miền Trung cùng với khung cảnh kỳ vĩ của Hạ Long đã tạo nên một bức tranh điện ảnh sinh động, giàu màu sắc. Đặc biệt, bộ phim đã ghi lại những cảnh quay tuyệt đẹp tại thành phố Đà Nẵng, tại Quần thể Du lịch Quốc tế Furama – Ariyana Đà Nẵng, tạo nên sự kết nối tuyệt vời giữa điện ảnh và vẻ đẹp của Đà Nẵng.

Sự kiện công chiếu lần đầu phim “Love in Vietnam” thu hút đông đảo người đến xem tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng

“Love in Vietnam” cũng là bộ phim được các cơ quan ngoại giao và chính quyền nhiều địa phương của Việt Nam hỗ trợ tích cực, thông qua việc tạo điều kiện về hạ tầng, thủ tục, nhân lực trong quá trình làm phim. Đây cũng là kết quả từ việc triển khai bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam xây dựng từ năm 2023. Bộ phim đã phản ánh rõ rệt sự giao thoa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam, tạo nên cầu nối giữa hai nền văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng: "Trong bối cảnh du lịch ngày nay, khi yếu tố khác biệt và kết nối cảm xúc là chìa khóa để thu hút du khách, điện ảnh đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để quảng bá điểm đến. Bộ phim “Love in Vietnam” là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đoàn làm phim lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh quay là một bước tiến đầy ý nghĩa trong việc đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt là thị trường khách Ấn Độ đang phát triển rất nhanh tại thành phố Đà Nẵng".