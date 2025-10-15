Công bố Top 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

10 nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Đây không chỉ minh chứng cho năng lực nghiên cứu của nhà khoa học trẻ Việt Nam, còn là những hạt nhân thúc đẩy hội nhập, góp phần nâng tầm khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam xanh, thông minh và bền vững trong kỷ nguyên mới.