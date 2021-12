Công bố thanh tra quản lý xây dựng, sử dụng đất đai ở tỉnh Hải Dương

Your browser does not support the audio element.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh này.

Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố, không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.