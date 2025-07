Công bố địa chỉ 167 trụ sở công an các cấp tại TP HCM

Ngày 30-6, Công an TP HCM đã thông tin danh sách địa chỉ trụ sở chính của 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn Công an thuộc Công an TP HCM; 49 điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước trên địa bàn TP HCM.

Người dân làm căn cước tại trụ sở chính Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; ngày 22-6-2025 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các Quyết định sắp xếp lại 52 Công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.