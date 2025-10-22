Công bố đề mẫu 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thi lớp 10 TPHCM 2026

b) Tìm giá trị của x để A thỏa điều kiện nào đó.

a) Viết biểu thức A biểu diễn theo một đại lượng x nào đó trong bài toán thực tế.

Môn Tiếng Anh hướng việc đánh giá vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức.

Cấu trúc đề thi lớp 10 môn tiếng Anh, có 4 phần gồm 40 câu

Phần 1 (1 điểm): Ngữ âm, từ câu 1 đến câu 4

Phần 2 (3 điểm): Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, từ câu 5 đến câu 16

Phần 3 (4 điểm): Viết dạng đúng của từ, từ câu 29 đến câu 34; Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, câu 35, 36; Viết câu, từ câu 37 đến câu 40.

Phần 4 (3 điểm): Đọc hiểu: Đọc và điền từ, từ câu 17 đến câu 22; Đọc hiểu trả lời câu hỏi, từ câu 23 đến câu 28.

Lưu ý có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Mẫu đề như sau: